Помогите пожалуйста)я заполнила таблицу,но никак не знаю как ответить на вопрос )))

Биология
Помогите пожалуйста)я заполнила таблицу,но никак не знаю как ответить на вопрос )))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берем калорийность, получившуюся по таблице из графы "всего" и сравниваем с нормами, которые приведены над таблицей (2800-3300ккал). Если примерно равны, то соответствуют, если меньше или больше, то нет. Надо или подкормить чем-нибудь еще, или посадить на диету))).   Для пущей убедительности и поражения учителя можно упомянуть, что не все жирные кислоты всасываются в организме одинаково. Например, жиры из сливочного масла более адсорбируемые (усваиваемые), чем жиры из зрелых сыров (при условии одинаковой калорийности). Можно упомянуть про гликемический индекс углеводов: калорийность чечевицы и жареного картофеля одинакова, 400ккал, но гликемический индекс разный (30 и 95 %), так что от 100 гр чечевицы мы получим 120 ккал, а от картошечки жареной все 380 ккал. Пойду пожарю, а тебе - удачи)))). Если еще что-то надо, пиши.  А, увидела, что меньше, ну добавь конфетку. Или белый хлеб (100 гр = 400 ккал, а усваивается -280 ккал ( по гликемическому индексу).
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