Помогите пожалуйста)я заполнила таблицу,но никак не знаю как ответить на вопрос )))

Гость: Гость:

Берем калорийность, получившуюся по таблице из графы "всего" и сравниваем с нормами, которые приведены над таблицей (2800-3300ккал). Если примерно равны, то соответствуют, если меньше или больше, то нет. Надо или подкормить чем-нибудь еще, или посадить на диету))). Для пущей убедительности и поражения учителя можно упомянуть, что не все жирные кислоты всасываются в организме одинаково. Например, жиры из сливочного масла более адсорбируемые (усваиваемые), чем жиры из зрелых сыров (при условии одинаковой калорийности). Можно упомянуть про гликемический индекс углеводов: калорийность чечевицы и жареного картофеля одинакова, 400ккал, но гликемический индекс разный (30 и 95 %), так что от 100 гр чечевицы мы получим 120 ккал, а от картошечки жареной все 380 ккал. Пойду пожарю, а тебе - удачи)))). Если еще что-то надо, пиши. А, увидела, что меньше, ну добавь конфетку. Или белый хлеб (100 гр = 400 ккал, а усваивается -280 ккал ( по гликемическому индексу).