Скорость моторной лодки, стоячей воде 7 км/ч. Время,затраченное на движение лодки на 24 км по течению и на 24 против течения,равно 7 ч. Найдите скорость течения лодки.

Математика
Скорость моторной лодки, стоячей воде 7 км/ч. Время,затраченное на движение лодки на 24 км по течению и на 24 против течения,равно 7 ч. Найдите скорость течения лодки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не знаю, но я решала так, и получила 5) Может конечно нужно и не так решать, но я решила так.
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