К какой части речи относится словоформа сильнее всего,и почему

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Словоформа сильнее всего-это составная форма превосходной степени имени прилагательного.Она образуется путём присоединения слов самый,наиболее,наименее к начальной форме прилагательного -самый дорогой,наиболее удобный.А также слов всего,если предмет неодушевлённый или всех,если одушевлённый, к простой форме сравнительной степени-нужнее всего,быстрее всех.