К какой части речи относится словоформа сильнее всего,и почему

Русский язык
К какой части речи относится словоформа сильнее всего,и почему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словоформа сильнее всего-это составная форма превосходной степени имени прилагательного.Она образуется путём присоединения слов самый,наиболее,наименее к начальной форме прилагательного -самый дорогой,наиболее удобный.А также слов всего,если предмет неодушевлённый или всех,если одушевлённый, к простой форме сравнительной степени-нужнее всего,быстрее всех.
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