К какой части речи относится словоформа сильнее всего,и почему
Русский язык
К какой части речи относится словоформа сильнее всего,и почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словоформа сильнее всего-это составная форма превосходной степени имени прилагательного.Она образуется путём присоединения слов самый,наиболее,наименее к начальной форме прилагательного -самый дорогой,наиболее удобный.А также слов всего,если предмет неодушевлённый или всех,если одушевлённый, к простой форме сравнительной степени-нужнее всего,быстрее всех.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Remember the text above. Say with sentences are true. 1) The USA, Canada and Mexico are in North America. 2) The islands of Hawaii are in the A...
Математика