Какие вопросы можно задать к словам: стоит (?) ОКОЛО дома (?) МОЕГО
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Какие вопросы можно задать к словам: стоит (?) ОКОЛО дома (?) МОЕГО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)чего? 2)чьего? , только запомни ... стаит около ... ( задай вопрос сам)
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