50БАЛЛОВ. Народ, пожалуйста, прям гориит!!!!!! помогите мне. Объясните как решать за??ачи на комплиментарность и эпистаз. Это генетика пола. Только как можно объективно. Завтра будет решать у доски, я читала параграф, всё рав...
Биология
50БАЛЛОВ. Народ, пожалуйста, прям гориит!!!!!! помогите мне. Объясните как решать за??ачи на комплиментарность и эпистаз. Это генетика пола. Только как можно объективно. Завтра будет решать у доски, я читала параграф, всё равно не понятно.... помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я не ошибаюсь,то на комплиментарность те задачи, в которых одни гены как бы дополняют другие. Здесь больше на примерах надо смотреть. Я постараюсь объяснить на примере... Допустим у нас стандартная задача с горошком, где конечно же A и B (красный)являются доминантными генами, a и b - рецессивные (белый). Не будем искать 1 и второе F, найдем только 1. В таких задачах одна пара генов дополняет другие,то есть у нас может быть AaBb, AаBb. В итоге их скрещиваем и получается решетка Пеннета.
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