Опредилите силу. B=50мТл, Fа=40мH, L=8cм
Физика
Опредилите силу. B=50мТл, Fа=40мH, L=8cм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=(40*10⁻³)/(50*10⁻³*0,08)=10 A
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