Опредилите силу. B=50мТл, Fа=40мH, L=8cм

Физика
Опредилите силу. B=50мТл, Fа=40мH, L=8cм
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=(40*10⁻³)/(50*10⁻³*0,08)=10 A
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За каждый час первая труба наполняет 1/2 бассейна,а вторая - 1/3 бассейна.Какую часть бассейна наполняют обе трубы за 1 час совместной работыПомоги...
Ответить
Математика
Запиши чісла стовпчиком і виконай додавання, розшефруй слово розставивши значення. що означає ця назва.
Ответить
Русский язык
Помогите отгадать ребусы 1БИЛИ, , 1БОР, У1ОТЬ.
Ответить
Литература
Скласти 10 запитань до твору "Золлтий жук"
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста! /45,42
Ответить