Запиши чісла стовпчиком і виконай додавання, розшефруй слово розставивши значення. що означає ця назва.
Математика
Запиши чісла стовпчиком і виконай додавання, розшефруй слово розставивши значення. що означає ця назва.
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Гость:
Дивись додаєш приклади розставляєш у порядкі зменшення і ось
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