Сочинение на тему (Менің бақытым отбасым )Моя счастливая семья На казахском язык??(с переводом)) Зарание спасибо!!)
Қазақ тiлi
Сочинение на тему (Менің бақытым отбасым )Моя счастливая семья На казахском язык??(с переводом)) Зарание спасибо!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің отбасым-ең бақытты.Отбасым бірге серуендейміз,уақытты бірге өткіземіз.Бір-бірімізге көмек береміз,тату тұрамыз.Біздің отбасымызда ешқашан урсыс жоқ.Қандай қиыншылық боса дабіз әрқашан бірге боламыз
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