Почему учение дарвина не потеряло актуальность в наши дни
Биология
Почему учение дарвина не потеряло актуальность в наши дни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому, что Дарвин великий человек, первый В МИРЕ сгруппировавший и поставивший в нужном порядке степени развития человека начиная от истоков жизни человеческого рода!
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