Напишите , пожалуйста, уравнения химической реакции на примере пропионовой кисло??ы С2Н5СООН
Химия
Напишите , пожалуйста, уравнения химической реакции на примере пропионовой кисло??ы С2Н5СООН
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2C2Н5СООН+2КОН=2С2Н5СООК+Н2О 2C2Н5СООН+2К=2С2Н5СООК+Н2 2C2Н5СООН+К2О=2С2Н5СООК+Н2О C2Н5СООН+С2Н5ОН=С2Н5СООС2Н5+Н2О C2Н5СООН+КНСО3=С2Н5СООК+СО2+Н2О 1 СТАДИЯ:C2Н5СООН+Сl2=С2Н4ClСООH+HCl 2 СТАДИЯ: С2Н4ClСООH+Cl2=С2Н3Сl2COOH+HCl 3 СТАДИЯ: С2Н3Сl2COOH+Cl2= С2Н2Сl3COOH+HCl 4 СТАДИЯ: С2Н2Сl3COOH+Cl2=С2НСl4COOH+HCl 5 СТАДИЯ: С2НСl4COOH+Cl2=С2Сl5COOH+HCl
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