9 землекопов выкапывают за 45 дней,за сколько дней выкапывают 15землекопов,прут в 2р??за больше?
Математика
9 землекопов выкапывают за 45 дней,за сколько дней выкапывают 15землекопов,прут в 2р??за больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 землекопов за 45 дней 3 землекопа за 135 дней 15 землекопов за 27 дней тот же пруд, а если он в 2 раза больше, то в 2 раза дольше, т.е. за 54 дня
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