Из каких глав состоит домострой?

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«Домострой» состоит из 67 глав, которые разделены на три части. В первой, повествующей «о духовном строении», излагаются догматы веры, правила приходской жизни, нормы поведения с лицами духовного звания и властями и т.д. Во второй, «о мирском строении» изложено, как жить в мире и согласии со своими близкими.