Вычислите среднегодовую температуру воздуха по данным средних месячных температур :
География
Вычислите среднегодовую температуру воздуха по данным средних месячных температур :
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложи все месячные температуры и раздели на их общее количество
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