Предложения с местоимениями:кое-что,кто-то,кто-нибудь,что-нибудь.
Русский язык
Предложения с местоимениями:кое-что,кто-то,кто-нибудь,что-нибудь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама сказала что подарит мне кое-что на день рождения. Кто-то постучался в дверь, мне было страшно. Вдруг я услышал(а) что кто-то закричал: Кто-нибудь помогите! Я что-нибудь попросил(а) у папы из магазина.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Математика
Урок в школе длится 45 минут, а перемена -15 минут . Пятый урок заканчивается в 13 ч 50 м??н. В котором часу начался четвертый урок?
Литература
Французский язык