Предложения с местоимениями:кое-что,кто-то,кто-нибудь,что-нибудь.

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Предложения с местоимениями:кое-что,кто-то,кто-нибудь,что-нибудь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама сказала что подарит мне кое-что на день рождения. Кто-то постучался в дверь, мне было страшно. Вдруг я услышал(а) что кто-то закричал: Кто-нибудь помогите! Я что-нибудь попросил(а) у папы из магазина.
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