Предложения с местоимениями:кое-что,кто-то,кто-нибудь,что-нибудь.

Гость: Гость:

Мама сказала что подарит мне кое-что на день рождения. Кто-то постучался в дверь, мне было страшно. Вдруг я услышал(а) что кто-то закричал: Кто-нибудь помогите! Я что-нибудь попросил(а) у папы из магазина.