Подвешенный на пружине груз массой 1 кг совершает гармонические колебания по закону x=0,05sin10t(Все величины в СИ).Найдите полную механическую энергию системы

Физика
Подвешенный на пружине груз массой 1 кг совершает гармонические колебания по закону x=0,05sin10t(Все величины в СИ).Найдите полную механическую энергию системы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При гармонических колебаниях периодически происходит переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  Когда Ek принимает максимальное значение, Ер равно нулю, и наоборот. E=Еk max= mVmax²/2= 1кг*0,5²/2 =0,125 Дж (Vm=Aω=0,05*10=0,5 м/с)
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