Помогите пожалуйста по Музыке. Задание:Напишите 20 терминов интонации музыки.(не ??ажно какой).На тему типа "Нежная","Ласковая" и т.д.

Музыка

Помогите пожалуйста по Музыке. Задание:Напишите 20 терминов интонации музыки.(не ??ажно какой).На тему типа "Нежная","Ласковая" и т.д.

Автор: Гость