Помогите пожалуйста по Музыке. Задание:Напишите 20 терминов интонации музыки.(не ??ажно какой).На тему типа "Нежная","Ласковая" и т.д.

Музыка
Помогите пожалуйста по Музыке. Задание:Напишите 20 терминов интонации музыки.(не ??ажно какой).На тему типа "Нежная","Ласковая" и т.д.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Con anima, lento, con amore, cantabile, dolce, portato, delie, con fuoco, con pssione, con brio, andante, calando, colmando, colmato, sostenuto, mesto, morendo, graciozo, piangendo, plano, weich
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