Составь уравнения и реши задачу. На овощном складе было548 т свеклы.Когда несколько тонн свеклы отправили в магазины на складе осталось 399 т свеклы.сколько тонн свеклы отправили в магазины

Математика
Составь уравнения и реши задачу. На овощном складе было548 т свеклы.Когда несколько тонн свеклы отправили в магазины на складе осталось 399 т свеклы.сколько тонн свеклы отправили в магазины
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
548-x=399 x=548-399 x=149 548-149=399        399=399 Ответ:149 тонн свеклы отправили в магазины. Вот так!
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