Составь уравнения и реши задачу. На овощном складе было548 т свеклы.Когда несколько тонн свеклы отправили в магазины на складе осталось 399 т свеклы.сколько тонн свеклы отправили в магазины

Математика

Составь уравнения и реши задачу. На овощном складе было548 т свеклы.Когда несколько тонн свеклы отправили в магазины на складе осталось 399 т свеклы.сколько тонн свеклы отправили в магазины

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