Помогите написать письмо учителю с обращениями и водными словами

Гость: Гость:

Ну например так... Здравствуйте, уважаемая Галина Васильевна! Разрешите, если можно, обратиться к Вам с объяснением моего отсутствия вчера на уроках, но, поверьте мне, по уважительной причине. Я, к моему расстройству, плохо себя чувствовала и поэтому, к сожалению, не смогла прийти в школу и даже сообщить, как это делается в таких случаях, Вам и администрации школы Врача мы не вызывали, так как, по заверению моей мамы, это лишнее и она вылечит меня сама. Поэтому, уважаемая Галина Васильевна, прошу извинения, и, если возможно, не считайте это прогулом.