Сколько литров углекислого газа будет поглащено в процессе фотосинтеза 6 л O2 ( при н.у) ?
Химия
Сколько литров углекислого газа будет поглащено в процессе фотосинтеза 6 л O2 ( при н.у) ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: v(O2)=6л v(СO2)=? Решение: v 6л 6CO2+6H2O=C6H12O6+6O2 134,4л 134,4л V(CO2)=6л*134,4л134,4л=6л Ответ:V(CO2)=6л
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