Равномерно поднимая груз по наклонной плоскости с кпд 80% совершили работу в 500Дж.о??ределите полезную работу

Физика

Равномерно поднимая груз по наклонной плоскости с кпд 80% совершили работу в 500Дж.о??ределите полезную работу

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