Равномерно поднимая груз по наклонной плоскости с кпд 80% совершили работу в 500Дж.о??ределите полезную работу
Физика
Равномерно поднимая груз по наклонной плоскости с кпд 80% совершили работу в 500Дж.о??ределите полезную работу
Ответ(ы) на вопрос:
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Η=(Апол/Aзатр)*100% Апол=Азатр*η=500*0,8=400дж
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