А) Уменьшите в 100 раз разность 3,4-1,639 б) Увеличте в 100 раз сумму 0,78+0,0095 ПОМОГИТЕ ПОЖ??ЛУЙСТА РЕШИТЬ

Математика

А) Уменьшите в 100 раз разность 3,4-1,639 б) Увеличте в 100 раз сумму 0,78+0,0095 ПОМОГИТЕ ПОЖ??ЛУЙСТА РЕШИТЬ

Автор: Гость