А) Уменьшите в 100 раз разность 3,4-1,639 б) Увеличте в 100 раз сумму 0,78+0,0095 ПОМОГИТЕ ПОЖ??ЛУЙСТА РЕШИТЬ
Математика
А) Уменьшите в 100 раз разность 3,4-1,639 б) Увеличте в 100 раз сумму 0,78+0,0095 ПОМОГИТЕ ПОЖ??ЛУЙСТА РЕШИТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (3,4 -1,639):100=1,761 : 100=0,01761 б) (0,78 + 0,0095) · 100= 0,7895 · 100 = 78,95
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