Какие цивилизыционые страны существовали в эпоху средних веков

История
Какие цивилизыционые страны существовали в эпоху средних веков
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Римская империя, Афины, Спарта, Иудейское царство, Ассирия, держава Ахеменидов, Вавилония, Древний Египет, Фивы, Хеттское царство, Империя Цинь (китайская) , Шумеро-аккадское царство.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Палочка коха её функци, способ размножения , средние время существование, способ поглвщения пищи
Ответить
Математика
Обыкновенные дроби сделайте деление 18:42
Ответить
Физика
Равномерно поднимая груз по наклонной плоскости с кпд 80% совершили работу в 500Дж.о??ределите полезную работу
Ответить
Математика
А) Уменьшите в 100 раз разность 3,4-1,639 б) Увеличте в 100 раз сумму 0,78+0,0095 ПОМОГИТЕ ПОЖ??ЛУЙСТА РЕШИТЬ
Ответить
Литература
За что побили мальчика из рассказа,,уроки французского,,
Ответить