Какие цивилизыционые страны существовали в эпоху средних веков
История
Какие цивилизыционые страны существовали в эпоху средних веков
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Римская империя, Афины, Спарта, Иудейское царство, Ассирия, держава Ахеменидов, Вавилония, Древний Египет, Фивы, Хеттское царство, Империя Цинь (китайская) , Шумеро-аккадское царство.
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