Помогите пожалуйста! Найдите значение выражения 2x - (3x в 3 степени) при x = -1/3
Алгебра
Помогите пожалуйста! Найдите значение выражения 2x - (3x в 3 степени) при x = -1/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут всё довольно таки легко! ^-это степь 1) Открываем скобки и x! 2*(-1/3)+3*1/3= =-2/3+1= =-5/3 ЭТО ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ) Должно быть правильно!
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