Масса двух кусков сыра 1,4 кг.Один из них в 3 раза тяжелее другого.Найдите массу большого куска.
Математика
Масса двух кусков сыра 1,4 кг.Один из них в 3 раза тяжелее другого.Найдите массу большого куска.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - меньший кусок 3х - больший кусок х + 3х = 1.4 кг 4х = 1.4 кг х = 1.4 4 = 0.35 кг - масса меньшего куска 0.35 * 3 = 1.05 кг - масса большего куска
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1) а) Приведите дробь 1/4 к знаменателю 8 12 16 20 . Сколько восьмых ,двенадцатых , двадцатых долей содержится в 1/4???б) Приведите дробь 1/5 к зна...
Биология