Масса двух кусков сыра 1,4 кг.Один из них в 3 раза тяжелее другого.Найдите массу большого куска.

Математика

Масса двух кусков сыра 1,4 кг.Один из них в 3 раза тяжелее другого.Найдите массу большого куска.

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