Составьте 7 предложений простые с указалельными местоимениями.
Русский язык
Составьте 7 предложений простые с указалельными местоимениями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот человек слишком груб. Сей мир загадочный. Этот рюкзак тебе очень подходит. Таков наш диктант на сегодня. Он такой красивый и пушистый. Мне не понятен этот смысл текста. Этот ребенок , как ангелок!
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