Составьте 7 предложений простые с указалельными местоимениями.

Гость: Гость:

Этот человек слишком груб. Сей мир загадочный. Этот рюкзак тебе очень подходит. Таков наш диктант на сегодня. Он такой красивый и пушистый. Мне не понятен этот смысл текста. Этот ребенок , как ангелок!