От деревни до города 32км.Проехав четвертую часть пути, велосипедист остановился отдохнуть. Сколько километров ему осталось проехать до города?

Математика

От деревни до города 32км.Проехав четвертую часть пути, велосипедист остановился отдохнуть. Сколько километров ему осталось проехать до города?

Автор: Гость