От деревни до города 32км.Проехав четвертую часть пути, велосипедист остановился отдохнуть. Сколько километров ему осталось проехать до города?
Математика
От деревни до города 32км.Проехав четвертую часть пути, велосипедист остановился отдохнуть. Сколько километров ему осталось проехать до города?
Ответ(ы):
Гость:
32:4=8км проехал до остановки 32-8=24 км осталось проехать
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