От деревни до города 32км.Проехав четвертую часть пути, велосипедист остановился отдохнуть. Сколько километров ему осталось проехать до города?

Математика
От деревни до города 32км.Проехав четвертую часть пути, велосипедист остановился отдохнуть. Сколько километров ему осталось проехать до города?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
32:4=8км проехал до остановки                                                                                  32-8=24 км осталось проехать
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