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Как заменить произведение 50х(9+3) на сумму
Математика
Как заменить произведение 50х(9+3) на сумму
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
50х(9+3) = 450 + 150 = 600
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