От двух пречалов расстояние между которыми 168 км отплыли одновременно два катера ??корость первого катера 24 км\ч что составляет 3\4 второго катера на каком расстояние будут через 2 ч
Математика
От двух пречалов расстояние между которыми 168 км отплыли одновременно два катера ??корость первого катера 24 км\ч что составляет 3\4 второго катера на каком расстояние будут через 2 ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24/3=8 8*4=36 36*2=72 24*2=48 72-48=24 (Между ними) Всё просто
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