От двух пречалов расстояние между которыми 168 км отплыли одновременно два катера ??корость первого катера 24 км\ч что составляет 3\4 второго катера на каком расстояние будут через 2 ч

Математика

От двух пречалов расстояние между которыми 168 км отплыли одновременно два катера ??корость первого катера 24 км\ч что составляет 3\4 второго катера на каком расстояние будут через 2 ч

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