3/4:(1-1/4+3/8);(1/3+1/4):(2-5/6)
Математика
3/4:(1-1/4+3/8);(1/3+1/4):(2-5/6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/3+1/4):(2-5/6)3/4:(1-1/4+3/8)=2/3 1) 1-1/4=3/4 2) 3/4+3/8=36/32 3)3/4:36/32=2/3 1 (1/3+1/4):(2-5/6)=-1 6 1)1/3+1/4=7/12 2)2-5/6=-3/6=-1/2 1 3)7/12:(-1/2)=-7/6=-1 6 P.S. МИНУС ОДНА ЦЕЛАЯ ОДНА ШЕСТАЯ.
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