Постройте треугольник со сторонами 3 сантиметра 4 сантиметра и 5 сантиметров Найдите углы этого треугольника Определите вид треугольника

Математика

Постройте треугольник со сторонами 3 сантиметра 4 сантиметра и 5 сантиметров Найдите углы этого треугольника Определите вид треугольника

Автор: Гость