Постройте треугольник со сторонами 3 сантиметра 4 сантиметра и 5 сантиметров Найдите углы этого треугольника Определите вид треугольника
Математика
Постройте треугольник со сторонами 3 сантиметра 4 сантиметра и 5 сантиметров Найдите углы этого треугольника Определите вид треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ето будет прямоугольный треугольник и ево углы равны 90, 45 и 45 град.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
Використайте прикметники у дужках у відповідному ступені порівняння: My secretary is (good) of the three. This is ( big) building in the world. It ...
Физика
Какая из перечисленных велечин меняется если молоко из пакета перелить в кувшин?А.обЪем Б.давление В.сила тяжести Г. вес
Русский язык
Ты можешь объяснить,как получились слова трамвал и вокзай? Сравни слова: вагоново??атый вагоноуважаемый. Какое из них существует,а какое нет?
Математика