Какая из перечисленных велечин меняется если молоко из пакета перелить в кувшин?А.обЪем Б.давление В.сила тяжести Г. вес

Физика
Какая из перечисленных велечин меняется если молоко из пакета перелить в кувшин?А.обЪем Б.давление В.сила тяжести Г. вес
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) давление из за формы кувшина
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