Какая из перечисленных велечин меняется если молоко из пакета перелить в кувшин?А.обЪем Б.давление В.сила тяжести Г. вес
Физика
Какая из перечисленных велечин меняется если молоко из пакета перелить в кувшин?А.обЪем Б.давление В.сила тяжести Г. вес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) давление из за формы кувшина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Ты можешь объяснить,как получились слова трамвал и вокзай? Сравни слова: вагоново??атый вагоноуважаемый. Какое из них существует,а какое нет?
Математика
Английский язык
Match the parts of the sentences. 1)If you come to Moscow, 2)If she visits London, 3)If he arrives in St.Petersburg early, 4)If I go to the...