Какая из перечисленных велечин меняется если молоко из пакета перелить в кувшин?А.обЪем Б.давление В.сила тяжести Г. вес

Физика

Какая из перечисленных велечин меняется если молоко из пакета перелить в кувшин?А.обЪем Б.давление В.сила тяжести Г. вес

Автор: Гость