Какие гены называются рецессивными а какие доминантными Краткий ответ
Биология
Какие гены называются рецессивными а какие доминантными Краткий ответ
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Доминантный - преобладающий ген, обозначается АА или Аа, рецессивный наоборот и обзначается только строчными буквами, например, аа
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