Продавец продаёт шапку, которая стоит 5 руб. Подходит покупатель, меряет и согласе?? взять, но у него есть только банкнота 10 руб. Продавец отсылает мальчика с этими 10 руб. к соседке разменять. Мальчик прибегает и отдаёт 5+5 р...

Другие предметы
Продавец продаёт шапку, которая стоит 5 руб. Подходит покупатель, меряет и согласе?? взять, но у него есть только банкнота 10 руб. Продавец отсылает мальчика с этими 10 руб. к соседке разменять. Мальчик прибегает и отдаёт 5+5 руб. Продавец отдаёт шапку и сдачу 5 руб.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо было отдать мальчику продавцу 5 рублей,а пять себе оставить.А в другом случае тоже правильно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Что такое настойка йода? Разбавленная водой или спиртовая?
Ответить
Математика
ГОСПОДИ МОЛЮ ПОМОГИТЕ МНЕ (Преобразуйте десятичные дроби в обыкновенные и вычисл??те 1)0,5 - 2/7 2)0,53 + 5/16 3)5/6 + 5/12 - 1/4 (по дейст...
Ответить
Окружающий мир
Как называется место встречи тёплого и холодного воздуха? 1) тайфун 2) смерч 3) фр??нт 4) ураган
Ответить
Обществознание
Что является условием успешной деятельности?
Ответить
Математика
Номер 147 помогите пожалуйста
Ответить