Продавец продаёт шапку, которая стоит 5 руб. Подходит покупатель, меряет и согласе?? взять, но у него есть только банкнота 10 руб. Продавец отсылает мальчика с этими 10 руб. к соседке разменять. Мальчик прибегает и отдаёт 5+5 р...
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Продавец продаёт шапку, которая стоит 5 руб. Подходит покупатель, меряет и согласе?? взять, но у него есть только банкнота 10 руб. Продавец отсылает мальчика с этими 10 руб. к соседке разменять. Мальчик прибегает и отдаёт 5+5 руб. Продавец отдаёт шапку и сдачу 5 руб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо было отдать мальчику продавцу 5 рублей,а пять себе оставить.А в другом случае тоже правильно.
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