Заполни строчки примерами из глаголов из текста. Вот текст: В США и Канаде 2 февр??ля отмечают народный праздник День сурка. В этот день люди наблюдают за сурком, который вылезает из своей норы. По его поведению они будут суд...
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Заполни строчки примерами из глаголов из текста. Вот текст: В США и Канаде 2 февр??ля отмечают народный праздник День сурка. В этот день люди наблюдают за сурком, который вылезает из своей норы. По его поведению они будут судить о близости весны. Если день пасмурный, то сурок не видит своей тени и спокойно покинет свою нору - значит,зима скоро закончится и весна уже не за горами . Если же день солнечный , сурок увидит свою тень, испугается её и спрячется в нору -зима продолжится еще 6 недель. И это не единственный случай. В Древнем Риме 2 февраля отмечался День ежа. Прогноз погоды строили по поведению. разбуженного ежа, который видел или не вдел свою тень. 1. Настоящее время- 2. Прошедшее время- 3.Будущее время-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.отмечают,наблюдают,не видит,вылезает. 2.отмечался,строили,видел,не видел. 3.будут судить,покинет,увидит,испугается,спрячется.
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