Найти сумму четырех первых членов геометрической прогрессии, где b1=4 q=2. Помогите пожалуйста)))
Алгебра
Найти сумму четырех первых членов геометрической прогрессии, где b1=4 q=2. Помогите пожалуйста)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B1 = 4 q=2 > 1 Sn = b1*(q^n - 1)/(q-1) S4 = 4*( 2^4 - 1)/(2-1) = 4*15 = 60
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