Что означает слово схематично
Русский язык
Что означает слово схематично
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это когда информация представлена в виде схемы.
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