Высоты, проведенные к боковым сторонам АВ и АС остроугольного равнобедренного тр??угольника АВС, пересекаются в точке М. Найдите углы треугольника, если угол BMC=140

Геометрия
Высоты, проведенные к боковым сторонам АВ и АС остроугольного равнобедренного тр??угольника АВС, пересекаются в точке М. Найдите углы треугольника, если угол BMC=140
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. <CMN и <HMB - развернутые, то они равны по 180 градусов, тогда <HMC=<NMB=180-140=40 градусов каждый.Т.к. BH и CN - высоты, то <CHM и <MNB равны по 90 градусов каждый. Т.к. сумма градусных мер углов любого треугольника равна 180 градусам, то <HCM=<MBN=180-40-90=50 градусов каждый. Рассмотрим треугольники ANC и HAB, т.к. угол <CAB - общий, CA=AB(т.к. ABC - равнобедренный), <HCM=<MBN=50, то они равны, значит высоты BH и CN равны и AH=AN, тогда если AB=AC и AH=AN, то CH=NB. Если <CNB=<CHB, CN=BH, CH=NB, то треугольники CHB и CNB равны, тогда <HCB=<CBN. Т.к. <HCM=<MBN=50 и <HCB=<CBN, то <MCB=<MBC. Т,к. сумма градусных мер углов любого треугольника равна 180 градусам, то <MCB+<MBC=180-140=40 градусов, а т.к. <MCB=<MBC, то они оба равны по 40:2=20 градусов, значит <ACB=<CBA(т.к. ABC - равнобедренный)=50+20=70 градусов каждый, тогда если сумма градусных мер углов любого треугольника равна 180 градусам, то <CAB=180-70-70=40 градусов. Ответ: <ACB=<ABC=70 градусов и <CAB=40 градусов.
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