Вопросы из пьесы снегурочки Что человеку нужнее, важнее: свобода, независимость и??и сердечная привязанность?
Литература
Вопросы из пьесы снегурочки Что человеку нужнее, важнее: свобода, независимость и??и сердечная привязанность?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Важнее независимость
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