Какие существуют виды зубатых китов

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В отряде китов 2 подотряда: беззубые или усатые (Mystacoceti) и зубатые киты (Odontoceti). К беззубым китам относят семейства гладких, полосатиков и серых; к зубатым китам - семейства кашалотовых, клюворылых, дельфиновых и речных дельфинов. Всего 38 родов, объединяющих 83 вида.