Какие существуют виды зубатых китов

Окружающий мир
Какие существуют виды зубатых китов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В отряде китов 2 подотряда: беззубые или усатые (Mystacoceti) и зубатые киты (Odontoceti). К беззубым китам относят семейства гладких, полосатиков и серых; к зубатым китам - семейства кашалотовых, клюворылых, дельфиновых и речных дельфинов. Всего 38 родов, объединяющих 83 вида.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить -(4.3-2.4)-(5.8-2.6Х)=
Ответить
География
В какой части океана сосредоточено наибольшее количество оргазмов
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста!!!! Тест 2 1. В главных подгруппах расположены элементы: а) только s- и р-семейств б) как правило, с одинаковым числом эл...
Ответить
Математика
Метр ткани стоит 96 р. Сколько стоит 3/4 м; 2/3 м ткани?
Ответить
Информатика
Компьютер А содержит файл размеров 1584 мегабайт, который необходимо передать на компьютеры B и С. Все компьютеры соединены попарно каналами с неко...
Ответить