Переведите пожалуйста. 1)Относительно кого принимаются законы? 2)Как помогает закон? 3)Что делает закон чтобы сдерживать конфликты в обществе? 4)На что направлены законы? 5)Что отражает закон?

Английский язык

Переведите пожалуйста. 1)Относительно кого принимаются законы? 2)Как помогает закон? 3)Что делает закон чтобы сдерживать конфликты в обществе? 4)На что направлены законы? 5)Что отражает закон?

Автор: Гость