Переведите пожалуйста. 1)Относительно кого принимаются законы? 2)Как помогает закон? 3)Что делает закон чтобы сдерживать конфликты в обществе? 4)На что направлены законы? 5)Что отражает закон?
Английский язык
Переведите пожалуйста. 1)Относительно кого принимаются законы? 2)Как помогает закон? 3)Что делает закон чтобы сдерживать конфликты в обществе? 4)На что направлены законы? 5)Что отражает закон?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) With respect to whom the laws are made? 2) How does a law help? 3) What does the law do to contain conflicts in society? 4) What are the laws aimed at? 5) That does the law express?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Переведите пожалуйСТа СРОЧНО!!! . Excuse me, can you tell me where the Science Museum is? —Turn right at the сafe and go straight ahead. 2. Alice...
Русский язык
ВО САДУ ЛИ, ВО ПОЛЕ... Во саду ли, во поле, В городе Укрополе, Где торчит стручок дозо??ный Над оградой помидорной, За салатной слободою, За горохо...