Помогите решить: х:y как 3:5, y:b как 6:5. Чему равно x:b?
Математика
Помогите решить: х:y как 3:5, y:b как 6:5. Чему равно x:b?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так думаю что 5:5 но может быть не верно
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