Переведите мне текст

Гость: Гость:

У меня есть сестра. она красивая и добрая. ее зовут Роза. ей 5 лет. у нее есть много игрушек: четыре куклы, кукольный домик, два мишки тедди, три мячика и велосипед. ей нравится рисовать и играть с игрушками. Роза умная. она любит задавать много вопросов. она задает много вопросов маме, папе и мне каждый день. она спрашивает утром и вечером. она задает много вопросов: почему? где? когда? кто? что? сколько? и многие вопросы смешные. прочти несколько вопросов: почему цветы красивые? ходят ли слоны в школу? где живет Санта Клаус? когда день рождения Тайни? как зовут мишку тедди? сколько конфет ты можешь съесть? ты можешь ответить на ее вопросы? я не могу.