ВО САДУ ЛИ, ВО ПОЛЕ... Во саду ли, во поле, В городе Укрополе, Где торчит стручок дозо??ный Над оградой помидорной, За салатной слободою, За гороховой горою, За морковным мокрым долом, За чесночным частоколом, Под светлицею све...

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ВО САДУ ЛИ, ВО ПОЛЕ... Во саду ли, во поле, В городе Укрополе, Где торчит стручок дозо??ный Над оградой помидорной, За салатной слободою, За гороховой горою, За морковным мокрым долом, За чесночным частоколом, Под светлицею свекольной Сытый, праздничный, довольный, Лёг на розовый бочок Кабачок! Держит листик на весу. Пьёт медовую росу. Вот текст а задание найди в тексте прилагательные которые родились прилагательными
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Гость:
не знаю   потом скажу  подумай а
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