Помогите решить -(4.3-2.4)-(5.8-2.6Х)=
Математика
Помогите решить -(4.3-2.4)-(5.8-2.6Х)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4.3+2.4-5.8+2.6х=-7.7+2.6Х
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