В какой части океана сосредоточено наибольшее количество оргазмов
География
В какой части океана сосредоточено наибольшее количество оргазмов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оргазмы в океане? Точно не организмы?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите пожалуйста!!!! Тест 2 1. В главных подгруппах расположены элементы: а) только s- и р-семейств б) как правило, с одинаковым числом эл...
Информатика
Компьютер А содержит файл размеров 1584 мегабайт, который необходимо передать на компьютеры B и С. Все компьютеры соединены попарно каналами с неко...
Английский язык
Переведите пожалуйста. 1)Относительно кого принимаются законы? 2)Как помогает закон? 3)Что делает закон чтобы сдерживать конфликты в обществе...
Математика