Метр ткани стоит 96 р. Сколько стоит 3/4 м; 2/3 м ткани?
Математика
Метр ткани стоит 96 р. Сколько стоит 3/4 м; 2/3 м ткани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 96*3/4=72р 2)96*2/3=64р
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