На полке было некоторое количество книг ,после того , как на полку поставили 25 книг ,а потом убрали 17 книг ,на полке осталось 42 книги.Сколько книг было первоночально?

Математика

На полке было некоторое количество книг ,после того , как на полку поставили 25 книг ,а потом убрали 17 книг ,на полке осталось 42 книги.Сколько книг было первоночально?

Автор: Гость