На полке было некоторое количество книг ,после того , как на полку поставили 25 книг ,а потом убрали 17 книг ,на полке осталось 42 книги.Сколько книг было первоночально?
Математика
На полке было некоторое количество книг ,после того , как на полку поставили 25 книг ,а потом убрали 17 книг ,на полке осталось 42 книги.Сколько книг было первоночально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34 книги 42+17-25=34
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