Знаешь ли ты такие блюда: дрочёны,растегай,взвар,ботвинья? Что это значит? Посмотр?? значения слов в толковом словаре. Задание спасибо

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Знаешь ли ты такие блюда: дрочёны,растегай,взвар,ботвинья? Что это значит? Посмотр?? значения слов в толковом словаре. Задание спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дрочёны-блюдо русской кухни из яиц, замешанных на  молоке с крупой, мукой или тёртым картофелем Растегай- Печёный пирожок с отверстием сверху, из несдобного дрожжевого теста с различными начинками. Готовят в русской и украинской кухнях. Подаётся специально к разного рода супам Взвар- Взвар (узвар) — напиток, получаемый с помощью доведения до кипения  или кипячения воды с травяными, плодово-ягодными или винными  добавками  Ботвинья- Блюдо русской кухни, представляющее собой холодный суп на кислом квасе, в который добавляют предварительно сваренные и протёртые щавель, свекольную ботву, шпинат, зелёный лук, крапиву и другую съедобную траву
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