Какое полезное ископаемое добавляют в суп
Английский язык
Какое полезное ископаемое добавляют в суп
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соль я точно не уверен но вроде как да
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Знаешь ли ты такие блюда: дрочёны,растегай,взвар,ботвинья? Что это значит? Посмотр?? значения слов в толковом словаре. Задание спасибо
Химия
Помогите Срочноооо!!!! Запишите уравнения реакции. Расставьте коэффициенты,определите тип реакций. 1)Гидроксид хрома(|||) 2)Никель+сульфат меди...
Геометрия
Высоты, проведенные к боковым сторонам АВ и АС остроугольного равнобедренного тр??угольника АВС, пересекаются в точке М. Найдите углы треугольника,...
Математика
На полке было некоторое количество книг ,после того , как на полку поставили 25 книг ,а потом убрали 17 книг ,на полке осталось 42 книги.Сколько кн...