В столовую завезли крупу: гречневую 2,5 мешка по 50,2 кг в каждом и перловую 1,6 мешка п?? 47,8 кг в каждом. Сколько всего привезли крупы?
Математика
В столовую завезли крупу: гречневую 2,5 мешка по 50,2 кг в каждом и перловую 1,6 мешка п?? 47,8 кг в каждом. Сколько всего привезли крупы?
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Кк правильно составить задачу.в нашем доме 5этажей.Дом, стоящий напротив нашего, н?? 4этажа выше.Сколько этажей в доме напротив?
Русский язык
Математика
Может быть такое? В первой четверти по математике стоит 4,во второй 4 и в третьей 4,а в четвертой 5 и годовая будет 5?
Русский язык
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложен??и должны стоять запятые? Словарь отражает то (1) что происходит ...
Английский язык