В столовую завезли крупу: гречневую 2,5 мешка по 50,2 кг в каждом и перловую 1,6 мешка п?? 47,8 кг в каждом. Сколько всего привезли крупы?

Математика

В столовую завезли крупу: гречневую 2,5 мешка по 50,2 кг в каждом и перловую 1,6 мешка п?? 47,8 кг в каждом. Сколько всего привезли крупы?

Автор: Гость